Correios culpam ‘taxa das blusinhas’ e anunciam suspensão de férias e redução de jornada

Após registrar prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024, os Correios anunciaram aos empregados, nesta segunda-feira, um pacote de medidas para reduzir despesas com pessoal.

Além do corte de gastos nessa área, a estatal adotará ações operacionais e administrativas para melhorar a eficiência e o resultado. A meta é economizar neste ano R$ 1,5 bilhão.

Entre as medidas de corte de gastos estão a prorrogação de inscrição para o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) e diminuição de jornada, com redução de salários.

Fazem parte do pacote de medidas administrativas a devolução de imóveis alugados e o compartilhamento de unidades.

O governo de Jair Bolsonaro tentou privatizar os Correios, mas a proposta foi engavetada na atual gestão de PT. As despesas com pessoal são o principal fator do problema de caixa dos Correios, que enfrenta também concorrência com gigantes estrangeiras no mercado de encomendas e entregas.