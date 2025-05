O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou os juros em 0,5 ponto percentual, para 14,75% ao ano, nesta quarta-feira, 7. A decisão unânime era amplamente esperada pelo mercado e levou a Selic para o maior patamar desde agosto de 2006, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como esperado, os diretores do Banco Central (BC) não se comprometeram, explicitamente, com uma nova alta da taxa, mas deixaram a porta aberta para que os juros subam mais vez, caso necessário.

"Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação", informou o Banco Central, no comunicado após a reunião do Copom.

Condições para nova alta de juros

Os membros do Copom também apontaram o que será levado em consideração para elevar os juros, caso necessário.

Segundo os diretores do BC, "a calibragem do aperto monetário" será guiado pelo objetivo de levar a inflação à meta, no horizonte relevante, que considera, neste momento, o intervalo entre maio e novembro de 2026. Na prática, a autoridade monetária está de olho na inflação do próximo ano, já que os efeitos da política monetária são defasados em até 18 meses.

E para nova lata de juros será considerada a evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.