Copom inicia reunião nesta terça e mercado espera queda de 0,5 ponto percentual da Selic

Os diretores do Banco Central (BC) iniciam nesta terça-feira, 19, a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e devem reduzir os juros na quarta-feira, 20, em 0,5 ponto percentual, para 12,75% ao ano. No mercado é dado como certo um corte nessa magnitude. As dúvidas dos analistas, entretanto, estão mais ligadas aos próximos passos do colegiado.

O economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, relembra que no último Copom, os diretores do BC julgaram como pouco provável a intensificação do ritmo de ajuste da taxa de juros e que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva.

Sete cortes consecutivos de 0,5 ponto percentual

"De acordo com o a ata do Copom, tal confiança viria apenas com alteração significativa dos fundamentos da dinâmica da inflação, tais como a reancoragem bem mais sólida das expectativas, a abertura contundente do hiato do produto ou a dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços. Desde então, apenas a terceira condição tem mostrado alguma melhora", diz.

Segundo Oliveira, diante desses fatores, não há motivação para o Copom alterar o plano de vôo. Ele mantém a estimativa de taxa Selic no final de 2023 em 11,75% ao ano e em 9,75% ao ao no final de 2024, com sete cortes consecutivos de 0,5 ponto percentual.