Copom discutiu elevação de juros para março, e não janeiro, indica Campos Neto

Parte do mercado fez uma interpretação equivocada sobre o dissenso que ocorreu na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ao entender que alguns diretores já teriam defendido alta da Selic para janeiro, e não março, disse nesta quinta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em evento do banco JPMorgan, Campos Neto também frisou que a comunicação sobre a divergência entre os membros do Copom não é uma sinalização de política monetária, mas apenas parte do esforço do BC de aumentar a transparência da sua comunicação.

"Quanto tentamos ser transparentes sobre a discussão de que alguns membros gostariam de começar a conversar sobre uma normalização das taxas houve uma interpretação equivocada. Acho que algumas pessoas interpretaram isso erradamente como sendo janeiro, e não março", afirmou Campos Neto.

O presidente do BC disse que essa leitura feita por parte do mercado seria contraditória com a política de transparência advogada pela autoridade monetária.

"Se você tinha membros que de fato achavam que a gente devia ter elevado em janeiro, teriam votado nisso e sido bem claros", disse Campos Neto.

"Se nós estamos falando que vamos ser mais transparentes, para nós estava meio que implícito que, quando mencionamos isso, as pessoas entenderiam isso como sendo março, não janeiro", afirmou. "Entendo que poderíamos ter sido mais claros sobre isso. Usei todos os eventos que tive para comunicar claramente que esse não era o caso, que as pessoas estavam falando sobre março", acrescentou.

O Copom manteve a taxa básica de juros em 2% na sua última reunião, em 19 e 20 de janeiro, mas comunicou, em sua ata, que alguns membros avaliaram que o colegiado "deveria considerar o início de um processo de normalização parcial, reduzindo o grau 'extraordinário' dos estímulos monetários".

Esses membros questionaram se esse grau de estímulo ainda seria adequado "frente à normalização do funcionamento da economia observada nos últimos meses", segundo o documento.

O entendimento que predominou foi que, em meio às incertezas acima do nível usual, o Copom deveria aguardar a divulgação dos próximos dados sobre a pandemia, a atividade econômica e a política fiscal antes de definir os próximos passos da política monetária.

Campos Neto disse que o fato de o BC comunicar um dissenso não deve ser interpretado como uma sinalização sobre sua política monetária. "Fomos muito claros de que isso (o dissenso) não foi um sinal", afirmou.

Ele afirmou, ainda, que o aumento da transparência por parte da autoridade monetária envolve um processo de aprendizagem e que ela se torna ainda mais importante no novo ambiente de autonomia do BC - a qual se tornará realidade a partir da sanção da lei da autonomia aprovada na quarta-feira pela Câmara dos Deputados.