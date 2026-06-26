Contas de luz: bandeira tarifária permanecerá amarela em julho, diz Aneel

Repórter
Publicado em 26 de junho de 2026 às 19h30.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária no mês de julho permanecerá amarela.
Com isso, o consumidor de energia elétrica terá cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, associada às condições de geração no período, enquanto em maio houve acionamento da bandeira amarela, mantida também em junho.
Segundo a Aneel, a manutenção do custo adicional nas tarifas de energia “reflete condições menos favoráveis de geração no País, típicas do período seco”. Nesse cenário, ocorre redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, o que leva ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado de operação.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adotou o sistema de bandeiras tarifárias em 2015 como mecanismo de informação sobre as condições de geração de energia no País.
Todos os consumidores cativos das distribuidoras entram no Sistema de Bandeiras Tarifárias, com exceção dos sistemas isolados.