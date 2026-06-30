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Contas de luz: Aneel aprova aumento médio de 10,18% nas tarifas da Enel São Paulo

Novas tarifas da Enel São Paulo entram em vigor em 4 de julho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 16h58.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 16h59.

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 30, o reajuste anual das tarifas da Enel São Paulo. O aumento médio será de 10,18% e passará a valer a partir de 4 de julho para os consumidores atendidos pela distribuidora.

O impacto do reajuste varia conforme a categoria de consumo. Para os clientes residenciais, atendidos em baixa tensão, a tarifa terá alta de 9,02%. Já os consumidores conectados à rede de alta tensão enfrentarão um reajuste de 15%.

De acordo com a Aneel, o principal fator para o aumento está relacionado aos chamados itens financeiros, componentes que não integram a base econômica das tarifas e têm efeito temporário, válido por apenas um ano. No caso da Enel São Paulo, o reajuste considera principalmente compensações devidas à distribuidora por custos adicionais com a compra e o transporte de energia, além de encargos.

A Enel São Paulo está entre as maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil. A concessionária atende cerca de 8,3 milhões de unidades consumidoras na capital paulista e na região metropolitana, registrando faturamento anual de aproximadamente R$ 23,6 bilhões.

A empresa também mantém negociações com o governo federal sobre a renovação de seu contrato de concessão, cuja vigência se encerra em 2028.

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