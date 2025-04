Conta de luz mais cara? Aneel anuncia bandeira amarela nas contas em maio

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira, 25, que a conta de luz dos brasileiros terá bandeira amarela no mês de maio. Com isso, será aplicado um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

A medida foi decidida pela agência em razão da redução das chuvas, consequência natural da mudança do período úmido para o início da estação seca. "As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média", diz o comunicado da Aneel.

O sistema de bandeiras tarifárias serve para indicar o custo de produção de energia. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai por falta de chuva, é necessário recorrer às termelétricas, que possuem operação mais cara. Nesses casos, são aplicadas bandeiras tarifárias com cobrança adicional: amarela, vermelha patamar 1 ou vermelha patamar 2.

A adoção da bandeira amarela em maio marca o fim de cinco meses consecutivos de bandeira verde, período em que não houve cobrança extra. De dezembro de 2024 a abril de 2025, as chuvas ajudaram a manter os reservatórios em níveis confortáveis, o que evitou custos adicionais para os consumidores.

"Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidroelétrica piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara", acrescentou a agência.

Com o acionamento da bandeira amarela, a Aneel recomenda aos consumidores: "é crucial manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico".

Quanto custa cada bandeira tarifária?

O sistema de bandeiras tarifárias da Aneel serve como um sinal para o consumidor sobre as condições de geração de energia no país. Quando a produção é mais cara, a conta de luz vem com cobrança adicional. Veja como funciona cada faixa: