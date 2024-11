Conta de luz mais barata: Aneel anuncia bandeira verde nas contas de luz em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, em dezembro, a bandeira tarifária será verde para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional. Isso representa uma boa notícia para as famílias e empresas, já que significa a suspensão do adicional cobrado nas contas de luz.

Após a vigência da bandeira amarela em novembro, a expressiva melhora nas condições de geração de energia no país permitiu a mudança para a bandeira verde em dezembro, deixando de ser cobrado o adicional de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos, conforme informado pela Aneel.

O impacto positivo se deve ao período chuvoso mais intenso, que favoreceu a geração de energia hidrelétrica. Essa fonte tem um custo de produção significativamente mais baixo em comparação às fontes termoelétricas, que são acionadas com mais frequência quando os níveis de reservatórios estão baixos.

O que significa cada cor da bandeira tarifária?

As bandeiras tarifárias indicam as condições de geração de energia e podem afetar diretamente o valor pago nas contas de luz. Confira os significados e os valores extras cobrados de acordo com cada uma:

Bandeira Verde: Condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimo.

Condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimo. Bandeira Amarela: Condições menos favoráveis de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.

Condições menos favoráveis de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Bandeira Vermelha - Patamar 1: Condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 para cada kWh consumido.

Condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 para cada kWh consumido. Bandeira Vermelha - Patamar 2: Condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 7,877 para cada kWh consumido.

Como eram as tarifas antes das bandeiras tarifárias?

Antes da adoção das bandeiras tarifárias, as variações nos custos de geração de energia eram repassadas aos consumidores somente no reajuste tarifário anual, ajustado pela taxa Selic.

[Grifar] A introdução das bandeiras tarifárias trouxe mais transparência e previsibilidade para o cálculo da conta de luz, permitindo que o impacto da variação dos custos fosse diluído ao longo do tempo.

Benefícios da Bandeira Verde

A transição para a bandeira verde em dezembro é um alívio para os consumidores, especialmente considerando o impacto de bandeiras tarifárias mais altas nos meses anteriores. Para os consumidores residenciais e comerciais, essa mudança pode representar uma economia significativa nas contas de energia, já que não haverá mais o custo adicional de geração, que chega a ser até R$ 7,877 para a bandeira vermelha no seu nível mais alto.