Conta de luz: consumidor terá bandeira verde em julho, sem cobrança de valor adicional

O consumidor terá bandeira tarifária verde na conta de luz no próximo mês de julho, o que significa que não haverá complemento de cobrança na tarifa. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira.

Com este anúncio, os consumidores entram no segundo semestre do ano sem a cobrança do adicional, cenário que permanece inalterado desde abril de 2022.

A bandeira verde sinaliza condições favoráveis de geração de energia, sem necessidade de acionar uma grande quantidade de usinas termelétricas, que são mais caras.

Estimativa da Aneel

Segundo estimativa da Aneel, é provável que a bandeira verde permaneça durante todo este ano. Ela reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, que foram beneficiados com o período de chuvas.

As bandeiras verde, amarela ou vermelha, que incidem na tarifa, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. O sistema, implantado em 2015, é uma forma de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido aos consumidores. O mecanismo trouxe mais transparência aos valores cobrados.