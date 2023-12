Congresso derruba veto de Lula em projeto sobre voto de minerva do Carf; entenda

O Congresso Nacional derrubou vetos do governo Lula ao projeto que altera regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Os deputados e senadores retomaram a validade do artigo que permite a execução de garantias financeiras pelo governo aos contribuintes apenas após a finalização de processos judiciais.

O trecho havia sido vetado pelo Planalto, permitindo uma execução de seguros-fiança, por exemplo, com uma ou mais instâncias judiciais corridas.

As mudanças do Carf permitem que o pagamento de dívidas seja feito apenas após trânsito em julgado, caso o contribuinte recorra do resultado à justiça. Para isso, a empresa terá de dar garantias de pagamento, como seguros ou fiadores.

O que é o Carf?

O Carf é o tribunal administrativo que julga todos os autos de infração e processos administrativos que envolvem tributos federais. Ele possui representantes do governo e dos contribuintes. A principal mudança com o projeto foi a garantia do voto de qualidade, quando um representante do governo tem o voto de desempate em julgamentos acirrados. A expectativa é que a medida possa trazer uma arrecadação de até R$ 60 bilhões ao governo em 2024.