Concurso Nacional Unificado ofertará 6.590 vagas em 20 órgãos do governo federal

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta sexta-feira, 29, a adesão de 20 órgãos públicos ao Concurso Público Nacional Unificado. O objetivo é preencher 6.590 vagas no serviço público federal. A publicação do edital está prevista para até o dia 20 de dezembro.

Conforme o decreto 11.722 de 2023, o Concurso Nacional é um modelo de realização conjunta de concursos públicos para cargos públicos efetivos na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O processo seletivo é feito por meio da aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal.

Veja abaixo a lista de vagas por órgão:

Funai - 502

Incra - 742

Ministério da Agricultura - 520

Ministério da Gestão e Inovação - 1480

Ministério da Saúde - 220

Ministério do Trabalho - 900

Antaq - 30

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - 50

Previc - 40

Aneel - 40

ANS - 35

IBGE - 895

Ministério da Justiça - 100

Ministério da Ciência e Tecnologia - 296

Ministério da Cultura - 50

Advocacia-Geral da União - 400

Ministério da Educação - 70

Ministério dos Direitos Humaos - 40

Ministério dos Povos Indígenas - 30

Ministério do Plnajemaneto - 60

Quando será a inscrição e prova dos concursos públicos?

O edital da primeira prova será publicado até dia 20 de dezembro. A previsão do ministério é que a primeira prova ocorra até março de 2024. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até maio de 2024 e o início dos cursos de formação, entre junho e julho do ano que vem, com servidores tomando posse em agosto do próximo ano.