Comissão Europeia desembolsa 1ª parcela de 1 bilhão de euros em ajuda à Ucrânia

A Comissão Europeia informou nesta segunda-feira, dia 1º, que desembolsou a primeira metade de uma operação de Assistência Macrofinanceira (MFA, pela sigla em inglês) no total de 1 bilhão de euros à Ucrânia. A segunda metade será liberada na terça-feira, 2 de agosto.

A decisão sobre essa nova MFA excepcional foi adotada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão no último dia 12. A ajuda faz parte de esforços da União Europeia (UE), juntamente com a comunidade internacional, para ajudar a Ucrânia nas necessidades financeiras imediatas em decorrência da guerra com a Rússia.

Trata-se da primeira parte do pacote suplementar de até 9 bilhões de euros anunciado em maio. Complementa o apoio já prestado pela UE um empréstimo de emergência MFA de 1,2 bilhão de euros pago no primeiro semestre do ano. Em conjunto, os dois aportes do programa elevam o apoio total do MFA à Ucrânia desde o início da guerra para 2,2 bilhões de euros.

