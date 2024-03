Com operação-padrão, BC divulgará novamente Focus e fluxo cambial com atraso na próxima semana

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central divulgará novamente com atraso o Relatório de Mercado Focus. O documento, que sempre é publicado nas manhãs de segunda-feira, será divulgado apenas na terça-feira, 19, no horário normal de 8h30 (de Brasília).

O órgão também divulgará com atraso os dados do fluxo cambial, que serão publicados às 14h30 de quinta-feira, 21, e não na quarta-feira, como seria usual.

O BC confirmou ainda que o seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) será publicado na segunda-feira, 18, como já constava no calendário da autoridade monetária.

O dado, com referência no mês de janeiro de 2024, será publicado às 9 horas.