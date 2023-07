Com juros a 13,75%, vamos precisar de um Desenrola por ano, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 14, que o Brasil “vai precisar se de um Desenrola por ano” caso o patamar de juros continue elevado. Tebet tem sido uma das vozes mais enfáticas no governo a criticar a manutenção da Selic, a taxa básica de juros, pelo Banco Central.

O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal, vai começar a valer na próxima segunda-feira. Nesta primeira fase, estão contempladas inadimplentes com renda de até R$ 20 mil, que vão poder buscar diretamente os bancos para renegociação de débitos.

"Não adianta fazer o Desenrola, aliviarmos a vida dos pessoas, apresentar um programa eficiente sob todos os aspectos, se temos um juros de 13,75%. O Brasil não comporta um Desenrola todos os anos", afirmou a ministra, em São Paulo, que acrescentou que já condições macroeconômicas para a redução do juros, com queda da inflação e aproximação da meta.

Tebet, junto com um grupo de ministros do Governo Lula, participa em São Paulo da última plenária pública do Plano Plurianual (PPA), que tem recebido sugestões da sociedade civil para serem incorporadas. As propostas são reunidas em caravanas públicas, a partir de reuniões de conselhos e com uma plataforma online do governo decidada ao PPA.

Programa para eletrodomésticos

Sobre a possibilidade de um programa federal de incentivo para compra de produtos da linha branca, Tebet disse que vai aguardar a sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para começar os estudos técnicos, mas disse considerar a ideia "interessante".

"O que nos cabe é a análise técnica. Vamos ser chamados e vamos avaliar. Se for uma determinação do presidente, vamos fazer. Eu acho a ideia interessante", afirmou.

Na quarta-feira, o presidente Lula pediu uma “aberturazinha” no Orçamento para criar um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da chamada linha branca, que inclui itens como televisão, geladeira e máquina de lavar roupas.