Com aumento da demanda, Latam colocará seu maior avião na rota São Paulo-Lisboa

Para atender ao aumento na demanda por voos do Brasil a Portugal, a Latam passará a operar os voos de São Paulo a Lisboa com um Boeing 777, o maior avião de sua frota. Com isso, a oferta de assentos nesta rota subirá em 90% a partir de novembro.

O 777 leva até 410 pessoas, sendo 38 na classe Business, 50 na Economy+ e outros 322 na Economy.

Uma viagem de ida e volta de São Paulo a Lisboa, em novembro, custa ao todo R$ 4.877 por pessoa, em cotação feita no site da empresa.

A rota SP-Lisboa da Latam foi paralisada durante a pandemia e retomada em abril de 2021. Desde então, a Latam já levou mais de 310 mil passageiros, nos dois sentidos.

Atualmente, há sete voos por semana entre as duas cidades, operados com um Boeing 787-9, capaz de levar 300 pessoas. A partir de novembro, haverá de 10 a 11 voos, alternando os dois modelos.

O Boeing 777 é a maior aeronave do mundo que opera com dois motores, o que gera maior economia de combustível na comparação com os de quatro motores. O modelo foi lançado nos anos 1990.

Lisboa é o principal destino internacional brasileiro, mostram dados da Anac. Em junho, os voos do Brasil para a capital portuguesa tiveram índice RPK (passageiros transportados por quilômetro voado) de 689 milhões. A demanda cresceu 13,4% em relação a junho de 2022. Como comparação, Miami, o principal destino brasileiro nos EUA, teve índice RPK de 305 milhões em junho de 2023.

O mercado de voos comerciais entre Brasil e Lisboa é dominado pela TAP, que tem 72,8% de participação. A Azul responde por 17,7%, e a Latam, 9,5%.

Portugal não exige visto

Com a longa fila de espera por vistos para os EUA, muitos brasileiros têm preferido viajar para a Europa. Portugal não exige vistos para viajantes brasileiros, que podem ficar no país como turistas por até 90 dias.

É preciso, no entanto, ter um seguro saúde e comprovar ter renda para se manter no país durante o tempo de viagem, segundo o Consulado de Portugal em São Paulo. A recomendação é ter o equivalente a 40 euros por dia por pessoa.

A Latam domina o mercado de aviação comercial no Brasil. Em junho, transportou 37,3% do total de passageiros domésticos e 28% dos viajantes em voos internacionais, segundos dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Os dados somam a participação de subsidiárias como a Lan Peru. A empresa atende atualmente 22 destinos no exterior com voos diretos.

Ainda neste ano, devem estrear novas rotas, como de Belo Horizonte a Santiago (Chile) e São Paulo a Joanesburgo (África do Sul).

No segundo trimestre de 2023, a Latam teve lucro líquido de US$ 145 milhões, revertendo um prejuízo de US$ 450 milhões de um ano antes. A receita somou US$ 2,68 bilhões, um salto de 20%.

Apesar da melhora nos indicadores, a empresa não prevê redução no valor das passagens. "Vemos uma estabilidade de preços. A evolução de preço vai depender de duas variáveis. A primeira é combustível, e a segunda é que temos a boa notícia com o dólar. Mas também temos de lembrar que antes da pandemia a moeda americana estava a R$ 4,2. Então, não espero queda de preço e, sim, estabilidade", disse Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil.