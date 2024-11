Chinesa GWM diz a Lula que fábrica em SP vai produzir de 30 mil a 45 mil carros por ano

A montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) anunciou nesta terça-feira, 26, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a nova unidade, localizada em Iracemápolis, interior de São Paulo, terá capacidade para produzir entre 30 mil e 45 mil veículos por ano. A inauguração está prevista para maio de 2025.

A reunião ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da GWM, Parker Shi, do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Expansão para América Latina

Durante o encontro, Parker Shi destacou o interesse da GWM em exportar veículos fabricados no Brasil para países da América Latina, com meta de iniciar as vendas em até três anos. O projeto inclui um investimento inicial de R$ 10 bilhões, que será realizado em etapas até 2032, além da criação de 700 empregos diretos.

Segundo a empresa, a primeira fase do plano, com vigência até 2026, contará com um aporte de R$ 4 bilhões, concentrando esforços na implantação da fábrica e na produção inicial.

Produção nacional

A unidade de Iracemápolis produzirá componentes como pneus, vidros, rodas e bancos, além de realizar a pintura dos veículos localmente. O projeto reflete o compromisso da GWM com o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira e reforça o papel do país como polo estratégico para o setor automotivo na América Latina.

A decisão de investir no Brasil é um marco na expansão internacional da montadora, consolidando sua presença fora do mercado asiático.