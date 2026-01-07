Economia

China registra mais de 200 bilhões de encomendas em 2025 e consolida maior rede postal do mundo

A expansão da rede nacional avançou em aglomerados logísticos nas regiões do Delta do Rio Yangtzé, Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau e Chengdu–Chongqing

China: o país manteve em 2025 sua posição como a maior rede postal do mundo

A China manteve em 2025 sua posição como a maior rede postal do mundo, registrando mais de 200 bilhões de envios postais e de encomendas expressas. O setor apoiou vendas on-line de bens físicos superiores a RMB 14 trilhões, segundo a Administração Estatal de Correios. O volume total de envios atingiu 216,5 bilhões de itens, alta de 11,5% em relação a 2024, e a receita somou RMB 1,8 trilhão, crescimento de 6,4%.

A expansão da rede nacional avançou em aglomerados logísticos nas regiões do Delta do Rio Yangtzé, Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau e Chengdu–Chongqing. Em áreas rurais, 13 mil rotas de transporte integrado correio-transporte foram inauguradas e 145 mil pontos cooperativos construídos, ampliando a cobertura do serviço.

O setor também acelerou a logística internacional. Foram construídos 374 armazéns no exterior, 41 a mais que em 2024, com acréscimo de 1,22 milhão de metros quadrados de área. O volume de encomendas internacionais e destinadas a Hong Kong, Macau e Taiwan atingiu 4,2 bilhões de itens, com crescimento anual médio acima de 18%.

O setor postal chinês vem se adaptando a novos modelos de consumo, incluindo vendas por live streaming e e-commerce social, além de apoiar programas de troca de bens usados por novos. Tecnologias como armazéns não tripulados, drones e veículos autônomos já estão em operação, com mais de 450 drones transportando cerca de 4 milhões de encomendas por ano.

Segundo Liu Ying, porta-voz da Administração Estatal de Correios, o próximo passo será integrar inteligência artificial aos serviços postais e de encomendas, aprimorar o planejamento de hubs logísticos nacionais e expandir a rede rural, reforçando o atendimento às áreas do centro-oeste do país.

Maior rede de envios do mundo

Desde o início do 14º Plano Quinquenal, a China construiu a maior rede de envios do mundo, com crescimento médio anual da receita de 10% e aumento do uso per capita de encomendas de 59 para 141 itens.

Entre 2015 e 2025, a receita anual passou de RMB 1,1 trilhão para RMB 1,8 trilhão, e o volume de envios subiu de 80 bilhões para quase 200 bilhões de itens. A participação das regiões centro-oeste na receita e no volume de negócios aumentou 5,4 e 7,5 pontos percentuais, respectivamente.

O setor avançou em automação e digitalização, com centros de triagem operando majoritariamente de forma automatizada. Computação em nuvem e grandes modelos de IA foram aplicados em previsão de demanda, gestão de armazéns, despacho e planejamento de rotas, mantendo a eficiência e o custo-benefício entre os mais altos do mundo.

Índice de confiança do setor logístico cresce em dezembro

Em 7 de janeiro, a Federação Chinesa de Logística e Compras divulgou o Índice de Confiança do Setor de Logística referente a dezembro de 2025, que atingiu 52,4%, alta de 1,5 ponto percentual em relação a novembro. Indicadores como volume total de negócios, utilização de equipamentos, novos pedidos, giro de capital e emprego permaneceram na zona de expansão.

Segundo Liu Yuhang, diretor do Centro de Informações de Logística da China, a demanda logística manteve crescimento estável ao longo do ano, refletindo melhoria gradual da capacidade de oferta. No quarto trimestre, a média do índice de volume total foi de 51,3%, 0,4 ponto acima do terceiro trimestre.

O índice de expectativa de atividades logísticas fechou dezembro em 54,8%, indicando estabilidade em patamar elevado. Transporte ferroviário, aéreo, correios, encomendas e transporte multimodal registraram alta consistente, com destaque para o índice de expectativa do transporte multimodal, que subiu 2,2 pontos percentuais.

No acumulado de 2025, o índice anual médio de confiança foi de 50,8%, mostrando recuperação gradual, otimização de motores de crescimento e maior resiliência operacional. Liu Yuhang afirmou que o consumo da população gerou novos impulsos ao setor, enquanto a nova manufatura apresentou forte demanda.

