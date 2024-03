China define meta de crescimento de 5% para 2024

A China anunciou na terça-feira, 5, uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% para o ano de 2024. Divulgada no Relatório de Trabalho do Governo apresentado pelo Premier Li Qiang, durante a segunda sessão do 14º Congresso Nacional do Povo (NPC), a decisão, segundo membros do governo e economistas, envia sinais claros de confiança na sustentação do impulso de recuperação da segunda maior economia do mundo, mesmo diante dos desafios crescentes.

Embora atingir essa meta não seja uma tarefa fácil, dado o tamanho significativo da economia chinesa e um ambiente global desafiador, membros do governo chinês expressaram forte confiança de que a economia provavelmente atingirá ou até mesmo superará a meta. Essa confiança se baseia no vigor econômico intrínseco do país e na estratégia focalizada dos principais formuladores de políticas chineses, aliada a um amplo conjunto de ferramentas à disposição.

A meta, similar à do ano anterior, reflete a prioridade do país em manter a consistência das políticas e a estabilidade econômica. Além disso, é alinhada com os objetivos delineados no 14º Plano Quinquenal (2021-25) e com o objetivo de alcançar a modernização. Também considera o potencial de crescimento e as condições favoráveis, refletindo a determinação de buscar o progresso e enfrentar desafios.

Embora se reconheça que alcançar as metas deste ano não será uma tarefa fácil, o Premier Li assegurou que o país “manterá o foco nas políticas, trabalhará mais e mobilizará os esforços concertados de todos os lados”.

A definição dessa meta é considerada uma resposta oportuna às vozes pessimistas do Ocidente sobre a economia chinesa. Um crescimento do PIB de 5% manteria a China entre as economias majoritárias de crescimento mais rápido do mundo, reforçando a expectativa global de que o país continuará a ser um estabilizador e uma locomotiva para a economia mundial.

Além disso, essa meta também enfatiza a estratégia de “linha de fundo” das autoridades chinesas, que buscam um crescimento econômico que sustente a estabilidade financeira e mitigue os riscos.

Os deputados e conselheiros políticos destacam uma série de novas políticas delineadas no Relatório de Trabalho do Governo, refletindo um espírito de reforma e inovação no plano econômico. A China está acelerando a criação de um novo padrão de desenvolvimento e promovendo o crescimento de alta qualidade, com foco em modernizar o sistema industrial e desenvolver novas forças produtivas de qualidade.

Ao mesmo tempo, o relatório antecipa mais estímulos fiscais para sustentar a economia, incluindo o aumento do déficit fiscal para 3% do PIB e a emissão de títulos especiais do tesouro.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Global Times