Chile avança em taxação de fortunas contra pandemia. Faz sentido?

A ideia de um imposto sobre grandes fortunas nunca saiu de cena e já vinha ganhando força em meio ao avanço desenfreado da desigualdade no mundo, mas, durante a pandemia, o tema esquentou mais.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou um projeto solicitando ao presidente Sebastián Piñera – empresário e dono de uma das maiores fortunas do país – a criação de um imposto com taxação de 2,5% sobre o patrimônio de super-ricos para financiar um programa de renda básica temporário à população mais vulnerável ao novo coronavírus.

O texto foi aprovado por 85 votos a favor, 19 contra e 40 abstenções e teve, inclusive o apoio de deputados governistas, o que pressiona ainda mais o governo já desgastado de Piñera, que passou o ano passado tentando controlar protestos que se espalharam pelo país contra a desigualdade. Sua atuação foi criticada pela violência policial e as tentativas do presidente falharam miseravemente, com a economia que sentiu o baque no fim do ano. As manifestações voltaram a eclodir recentemente diante dos impactos econômicos e sociais trazidos pela pandemia.

Um terço da população de cerca de 19 milhões está em quarentena obrigatória no Chile depois que o governo colocou Santiago e várias outras cidades em isolamento total. O número de infecções confirmadas por coronavírus já fica ao redor de 77.000. Enquanto isso, o sistema de saúde está perto do limite.

Justo, porém, difícil

Apesar de parecer justo do ponto de vista social, no entanto, economistas apontam que os cidadãos-alvo desse tipo de tributação, de forma geral, têm facilidade para fugir da cobrança.

“O risco de um único país adotar é que as pessoas mais ricas transfiram seu domicílio fiscal para outros países. Mesmo se for adotado uma única vez (como parece ser o caso do Chile) só não terá o efeito de provocar uma saída das pessoas mais ricas do país se essas tiverem segurança de que esse procedimento não será novamente adotado, o que é muito difícil de fazer”, diz o economista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCIF) e mentor de proposta de reforma tributária que tramita na Câmara.

Um caso emblemático é o da França, onde esse tipo de tarifação ganhou o apelido de “imposto inglês”, já que provocou a migração de muitos ricos para a Inglaterra. Um caso famoso foi do ator francês Gérard Dépardieu, que se tornou cidadão belga e, posteriormente, russo, em protesto à decisão do ex-presidente da França, François Hollande, de taxar em 75% as grandes fortunas.

Outra critica de economistas a esse tipo de imposto é em relação à arrecadação que ele gera. “O retorno para os cofres públicos não é relevante. Melhor tributar a renda decorrente da fortuna, como é o usual, do que o patrimônio”, defende Marcos Lisboa, presidente do Insper. O economista alerta ainda para as distorções que podem ser geradas com a taxação e a dificuldade de mapear o patrimônio: “Como fazer se há patrimônio e em algum momento não há renda?”, diz.

Monica de Bolle, da Universidade Johns Hopkins, discorta: “Patrimônio não é só dinheiro ou ações, são também imóveis e outros bens físicos”, diz. Mapear as fontes tributáveis, segundo a economista, também não é tão difícil. “As pessoas têm seus patrimônios registrados no imposto de renda. Quanto à arrecadação, dá para reunir um valor razoável. Lembrando que o Chile é menor, mas a proporção dos mais ricos em relação à população total é muito representativa em termos da renda”.

Para a deputada autora do projeto chileno, Karol Cariola, um pequeno grupo poderia contribuir com 6 bilhões de dólares, o que representa 2,4% de sua riqueza total para sustentar o programa a cerca de 4 milhões de pessoas, sem distinguir entre trabalhadores formais e informais.

No Brasil, o Congresso acumula 37 proposições sobre o tema desde 1989. O imposto sobre grandes fortunas é previsto pela Constituição Federal de 1998, mas nunca foi regulamentado no país. Só após o início da pandemia,13 projetos já foram apresentados por Congressistas. Só em 11 deles existem levantamentos acerca de previsão de receita.