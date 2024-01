Casa Paulista: governo libera mais 12 mil cartas de crédito imobiliário para moradias populares

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anuncia nesta terça-feira, 16, mais uma etapa do programa Casa Paulista. Dessa vez, haverá a oferta de mais de 12 mil cartas de crédito imobiliário para subsidiar moradias populares para famílias de baixa renda do estado.

Lançado em julho do ano passado, o programa tem como frentes de atuação a concessão de crédito imobiliário para o cidadão adquirir seu imóvel diretamente com as construtoras e incorporadoras; a construção e a entrega de casas populares; a regularização fundiária e a execução de obras de urbanização e melhorias habitacionais.

Em 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) investiu R$ 1,6 bilhão no Casa Paulista e entregou 18,4 mil moradias. Desse total, 7.759 foram construídas diretamente pela secretaria, com aporte de R$ 1,4 bilhão. Para outras 10.641 famílias, o imóvel foi viabilizado por meio do Crédito Imobiliário, modalidade que dá subsídios a grupos com renda de até três salários mínimos para facilitar o financiamento.

Como funciona a carta de crédito imobiliário do Casa Paulista

Por meio da SDUH, uma carta de crédito imobiliário de R$ 10 mil a R$ 16 mil é disponibilizada por família para facilitar a compra da casa própria diretamente com a construtora ou incorporadora, sem a necessidade de sorteios. O benefício é para pessoas que possuem renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, com um valor máximo de R$ 3.960,00.

Além do auxílio estadual, os interessados também vão poder utilizar subsídios federais e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no financiamento habitacional, quando disponível.

Passo a passo para participar do Casa Paulista

Verificar o valor total da renda familiar somando todos os ganhos mensais. O valor não pode ultrapassa R$ 3.960,00. Consultar a lista de imóveis disponíveis e escolha qual deseja comprar aqui. Visitar o imóvel escolhido. Realizar uma simulação de financiamento com a Caixa Econômica Federal no local do imóvel.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, não é necessário realizar nenhuma inscrição para participar do programa Casa Paulista e a análise de crédito e aprovação do financiamento é de responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal.