Carne, gasolina, pão francês e mais: veja o que pode ficar mais caro com o dólar mais alto

O dólar segue em alta nesta quarta-feira, 6, sendo negociado entre R$ 5,76 e R$ 5,86 no câmbio comercial, logo após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas. A oscilação da moeda americana impacta diretamente o bolso do consumidor brasileiro, influenciando o preço de diversos produtos essenciais do dia a dia.

A explicação é simples: muitas matérias-primas, como trigo, gás e petróleo, são importadas ou têm seus preços atrelados a cotações internacionais. Com isso, a alta do dólar eleva os custos desses itens.

Produtos impactados pela alta do dólar

Esse cenário afeta produtos variados, desde o pão francês até a gasolina e as passagens aéreas. A seguir, confira os principais itens que podem ficar mais caros com o dólar alto e entenda os motivos:

Alimentos: pão francês, macarrão e biscoitos

Os alimentos têm seus preços fortemente influenciados pela cotação do dólar, por serem bens comercializáveis com preços definidos pelo mercado global. Commodities como soja, milho e trigo têm seus preços impactados pela moeda americana, e isso se reflete no valor de diversos produtos derivados.

O trigo, por exemplo, é amplamente importado pelo Brasil, que historicamente compra mais do cereal do que produz para atender à demanda. Com o dólar alto, o custo de produtos como pão francês, biscoitos e macarrão tende a aumentar, pois dependem diretamente desse insumo.

Carnes

O preço da carne bovina é determinado por vários fatores, sendo um deles o dólar. A pecuária brasileira depende de insumos importados, como fertilizantes e rações, que ficam mais caros quando a moeda americana sobe. Além disso, com o dólar valorizado, exportar carne se torna mais lucrativo para os produtores, reduzindo a oferta no mercado interno e pressionando os preços para os consumidores.

Gasolina

O preço da gasolina no Brasil está atrelado ao mercado internacional de petróleo, que é cotado em dólar. Dessa forma, quando a moeda americana se valoriza, o custo da gasolina que chega aos postos aumenta, afetando diretamente os motoristas.

Passagens aéreas e transporte público

O aumento do dólar também encarece as passagens aéreas, uma vez que o combustível de aviação é dolarizado. Esse contexto faz o valor dos bilhetes subir. O transporte público também pode ser afetado, pois o aumento nos combustíveis pressiona os custos das empresas, que podem repassar parte desse aumento aos usuários.

Frete mais caro

A alta do dólar impacta ainda o custo do frete, já que o transporte de muitos produtos depende de combustíveis como gasolina e diesel. Esse aumento é repassado ao consumidor no valor final de diversos produtos, principalmente alimentos.

Eletrônicos, smartphones e medicamentos

Produtos como eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar), eletrônicos (smartphones, TVs, computadores) e medicamentos também podem ficar mais caros, pois dependem de peças e insumos importados. A cadeia de produção global de eletrônicos e insumos farmacêuticos é fortemente influenciada pelo câmbio, e o transporte dolarizado impacta o custo de itens de higiene, limpeza e cosméticos.