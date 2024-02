Carnaval deve movimentar R$ 5,72 bilhões na economia de SP, melhor resultado em 5 anos

A Secretaria de Turismo e Viagens do governo de São Paulo estima que o Carnaval deve movimentar R$ 5,72 bilhões de movimentação financeira direta no estado. Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à pasta estadual.

Espera-se que a festa de 2024 seja a melhor dos últimos cinco anos em resultado para os municípios paulistas. CIET aponta que 4,4 milhões turistas vão curtir os quatro dias de folia em São Paulo.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2020, último carnaval antes da pandemia de covid-19, o estado de São Paulo movimentou R$ 3 bilhões.

Em levantamento, a Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA), estima que os dias de Carnaval vão movimentar quase R$ 105 milhões nos hotéis do estado de São Paulo, que devem ter taxa de ocupação de até 90%, no período. Segundo a Fhoresp, o total de Unidades Habitacionais na Hotelaria (UHs) chega a 191 mil.

Segundo pesquisa da Fhoresp e do IDT-CEMA, hotéis de regiões denominadas “de Interior e de Lazer” devem movimentar a maior fatia dos quase R$ 105 milhões previstos -- R$ 41,6 milhões, o que corresponde a 57,3 mil unidades de hospedagem. Nestas localidades, a projeção é de taxa de ocupação de 85% no Carnaval.

Na cidade de São Paulo, o segmento hoteleiro tem estimativa de faturar R$ 32,7 milhões na folia do momo, em razão dos desfiles das escolas de samba e, também, dos tradicionais blocos carnavalescos.

O litoral paulista terá a maior taxa de ocupação durante o Carnaval de 2024, de acordo com o estudo da Fhoresp / IDT-CEMA. A Baixada Santista poderá alcançar 90%, já que muitos turistas devem procurar as praias como destino para os dias de folia. No entanto, trata-se de região com menor participação em valores: R$ 18 milhões do total a ser movimentado no setor hoteleiro, no período.

Folia para além da capital

Na capital, cerca de 500 blocos de rua devem movimentar 15 milhões de pessoas, entre turistas, moradores e comerciantes, segundo dados do município. As cidades do interior da cidade também apresentam uma variedade shows, desfiles e blocos.

A cidade de Pirapora do Bom Jesus espera reunir mais de 25 mil foliões este ano, com destaque na Casa do Samba, espaço que lembra os antigos barracões onde os batuques ocorriam.

Em São Luiz do Paraitinga as festas voltam a acontecer após quatro anos sem folia. Em 2023, após o fim das restrições da pandemia, a festa teve que ser cancelada devido às fortes chuvas na região. O Carnaval da cidade é famoso pelos blocos, bonecos e marchinhas de compositores locais. O município prevê 100% de ocupação em hotéis e pousadas e impacto nos municípios dos arredores.

Na cidade de Leme, interior paulista, mais de 20 mil foliões são atraídos especialmente pelo tradicional concurso e desfile de máscaras da Fazenda Cresciumal, evento centenário marcado pelas fantasias de monstros, palhaços e personagens imaginários. O "CarnaLeme", como é chamado, acontece na antiga estação da FEPASA e se coloca entre as marchinhas de salões e a modernidade dos carnavais de rua.

No noroeste do estado, Votuporanga é um destino muito procurado pelas noites temáticas. O "Carnaval Votu Show 2024" abre as comemorações com o tema Tropical, seguindo para a matinê da Brasilidade. Na segunda-feira o público terá passe livre para ser o que quiser com o tema Seja Você Mesmo e último dia fecha a folia com a Festa das Cores.

Monteiro Lobato espera receber mais de quatro mil foliões com o tradicional desfile de bonecos gigantes, os "Pereirões". Já Rio Claro, a Capital da Alegria, tem um desfile tradicional de escolas de samba e Paraibuna, a apenas duas horas de carro da capital, comemora o Carnaval há mais de 50 anos com seus blocos de rua e a famosa "Pamonhada", que ocorre no mesmo período.