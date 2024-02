Camex aumenta imposto de importação para produtos de aço

Nesta quinta-feira, 8, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou um aumento do percentual da alíquota do imposto de importação de produtos do aço reunidos em cinco códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

O anúncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Com essa medida, as alíquotas de importação desses NCMs serão ajustadas de 10,8% para 12% em um caso, de 12,6% para 14% em dois casos e de 14,4% para 16% em outros dois casos, voltando aos níveis da Tarifa Externa Comum (TEC) do bloco sul-americano.

Essas tarifas foram reduzidas unilateralmente pelo Brasil em 2022, juntamente com diversos outros produtos.

A decisão do Gecex-Camex, que é composto por dez ministérios, atende parcialmente às demandas do setor.

“Esses pedidos continuam sob análise da Camex. A deliberação de hoje apenas recompôs as alíquotas das 5 NCMs que foram, em 2022, objeto de decisão unilateral do governo brasileiro. Não é elevação, é recomposição das alíquotas”, diz o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, que presidiu a reunião.

As cinco NCMS são: