Câmara dos Deputados promete votar 4 pautas econômicas cruciais para o governo Lula; veja quais são

Além disso, deputados apresentaram um projeto de decreto legislativo com o objetivo de anular os julgamentos realizados durante a vigência da MP que tiveram resultados favoráveis à União no desempate. A estimativa desses parlamentares é que os 150 julgamentos do período tenham rendido entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões à União.

O arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos na gestão das contas públicas, sofreu alterações no Senado em quatro pontos que serão analisados pela Câmara, que terá a palavra final sobre o projeto. Senadores retiraram as despesas do Fundeb, do Fundo do Distrito Federal e também de gastos com ciência, tecnologia e inovação do limite das despesas.

Além disso, uma emenda do senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), líder do governo no Congresso, alterou a forma de indexação das despesas, com o objetivo de evitar um corte de R$ 40 bilhões no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem. Mas há movimentações na Câmara para rejeitar as mudanças e restabelecer o texto como votado pelos deputados.