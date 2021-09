Câmara inicia discussão do projeto que muda regras do imposto de renda

A Câmara dos Deputados iniciou na noite desta quarta-feira a discussão em plenário do projeto que altera regras do imposto de renda, parte do conjunto de medidas infraconstitucionais em tramitação na Casa que integram a reforma tributária.

A proposta vinha enfrentando resistências e chegou a ser retirada de pauta em 17 de agosto. Antes de se debruçarem sobre o conteúdo em si da matéria, no entanto, deputados analisarão requerimentos, um deles pede uma nova retirada de pauta, mas ele deve ser rejeitado, já que até mesmo lideranças da oposição manifestaram apoio ao projeto.

Parlamentares de partidos como PT, PSOL, e PCdoB afirmaram que o relator da proposta, Celso Sabino (PSDB-PA), acolheu demandas da oposição em um novo texto.