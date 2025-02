Câmara aprova urgência para projeto que libera emendas canceladas de 'restos a pagar'

Os restos a pagar são verbas que chegaram a ser empenhadas pelo governo, ou seja, reservadas para pagamento, mas que não foram de fato liquidadas. O dinheiro, portanto, deveria ter saído do cofre federal e para o de municípios, mas a transferência não foi efetivada por algum problema.

"É a gente dar um passo atrás do que a gente vem avançando com o presidente Hugo. Colocar isso em pauta sem ter sido discutido na reunião de líderes acho desnecessário", disse a líder do PSOL, Talíria Petrone (RJ).

O governo pode, por meio decretos, prorrogar a vida útil desses recursos, o que costuma ocorrer após pressões dos parlamentares. De acordo com líderes no Congresso, porém, o Palácio Planalto não vinha dando sinais de que iria prorrogar essas verbas, que foram canceladas por falta de uso em dezembro de 2024, o que teria motivado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e aliados e tentarem liberar os recursos por meio do projeto.