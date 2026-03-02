Economia

Câmara aprova projeto que cria novo sistema de crédito à exportação

Com aprovações na Câmara e Senado, texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de março de 2026 às 21h05.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei que institui um novo sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação e reformula os mecanismos públicos de financiamento para empresas que atuam no mercado externo. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta consolida normas de concessão de crédito e de garantias públicas voltadas às exportações, com foco na ampliação do acesso de pequenas e médias empresas a recursos para operações internacionais. A reformulação atinge instrumentos já existentes e reorganiza a estrutura de apoio oficial ao comércio exterior.

Entre os principais pontos, o projeto altera o funcionamento do Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior (FGCE). O texto permite ampliar as coberturas oferecidas pelo fundo e autoriza novas formas de capitalização pela União, elevando a capacidade de garantia das operações de crédito. Com isso, reduz-se o risco para instituições financeiras e amplia-se o acesso de exportadores ao financiamento.

A proposta estabelece que, se o patrimônio do FGCE não for suficiente para arcar com indenizações, a União deverá honrar as garantias concedidas. A exposição do fundo acima do patrimônio líquido deverá constar no Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O projeto também amplia o prazo de financiamento na fase pré-embarque para pequenas e médias empresas, que passa de 180 dias para até 750 dias. A mudança alcança setores com ciclos de produção mais longos antes da exportação.

Outro dispositivo autoriza maior participação de instituições financeiras e seguradoras privadas como operadoras indiretas das políticas públicas de crédito à exportação. O modelo aproxima o sistema brasileiro de formatos adotados por países que utilizam agências oficiais de apoio ao comércio internacional.

Portal único e regras ao BNDES

O texto prevê a criação de um portal digital unificado para solicitação de apoio oficial às exportações. A plataforma permitirá tramitação simultânea dos pedidos, com divulgação de condições financeiras, critérios de análise de risco e acompanhamento das operações.

No âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto define regras específicas para financiamentos à exportação de bens e serviços. Também amplia exigências de transparência sobre contratos firmados com compradores externos, com previsão de divulgação periódica de informações financeiras e resultados econômicos.

A proposta veda a concessão de novos financiamentos do BNDES a governos estrangeiros inadimplentes com o Brasil, exceto nos casos de renegociação formal das dívidas. Durante a discussão, o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) afirmou que a matéria trata de tema de interesse nacional.

De acordo com o parecer aprovado, a iniciativa tem caráter predominantemente normativo e não gera impacto direto sobre despesas públicas, ao reorganizar instrumentos já existentes. O relatório do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) aponta que o fortalecimento do crédito à exportação pode ampliar a geração de emprego, renda e ingresso de divisas.

