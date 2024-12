Câmara apresenta justificativa sobre emendas e reitera que Câmara seguiu pareceres do governo

A Câmara apresentou uma nova justificativa, nesta sexta-feira, 27, aos questionamentos feitos por Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação ao pagamento de emendas parlamentares. Em documento de 16 páginas, a Casa reiterou que seguiu pareceres do governo para a liberação de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão. Também ressaltou que esse tipo de verba não é de pagamento obrigatório, "isto é, elas podem ser executados ou não, a critério discricionário do Pode Executivo".

"(O Congresso) limitou-se a cumprir as orientações técnicas dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Gestão e Inovação, da Secretaria de Relações Institucionais e da Casa Civil da Presidência da República, bem como da Advocacia-Geral da União, sobre a forma pela qual deveriam ser encaminhadas as indicações de acordo com as decisões destes autos e com a Lei Complementar 210/2024", diz a manifestação.