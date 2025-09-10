Economia

Macro em Pauta

Câmara adia votação de MP que amplia descontos na energia e análise será perto do fim da validade

Votação estava prevista para esta quarta, mas Hugo Motta comunicou a líderes o adiamento

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20h16.

Tudo sobreEnergia
Saiba mais

A Câmara decidiu adiar a votação da medida provisória (MP) do setor elétrico, que viabiliza condições para que a conta de energia seja reduzida para consumidores de baixa renda.

A decisão foi comunicada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a líderes partidários nesta quarta-feira. A previsão agora é que a iniciativa só seja analisada na semana que vem. A ideia é que o assunto possa ser discutido a partir de terça-feira, na véspera do dia em que a MP perde a validade. Se passar pelo aval dos deputados, ainda precisará ser objeto de uma votação no Senado.

Inicialmente a previsão, pelo acordo definido na reunião entre Motta e líderes ontem, era que o texto fosse votado nesta quarta. O texto do setor elétrico é uma das prioridades do governo e é uma aposta de medida popular para impulsionar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto já foi aprovado pela comissão mista e está agora sob análise da Câmara. Como a medida perde a validade na próxima semana e ainda precisa ser votada pelo Senado, o governo tenta acelerar a aprovação pelos deputados, o que não foi atendido pela Câmara com a decisão de empurrar para a véspera do último dia de validade da medida.

O relator da MP é o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE). A iniciativa amplia os descontos na conta de luz para 60 milhões de pessoas. A princípio, a medida tinha um escopo mais amplo, mas o texto ficou focado na tarifa social de energia elétrica, tema que é considerado prioritário pelo governo.

Segundo o relator, temas como os cortes de produção de energia, abertura do mercado de energia e questões estruturais do setor foram retirados do texto para priorizar a aprovação da tarifa social.

Estes assuntos devem ser tratados na MP 1304, que trata sobre a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), segundo o deputado.

Ontem, Hugo Motta disse que o texto precisa passar por ajustes.

— O relator deve fazer uns ajustes de texto. Tirar uns pontos que ficaram fora do acordo e poder reapresentar o texto sem isso. O acordo feito com o Senado é que tivesse apenas a tarifa e uma questão do Norte de modicidade tarifária.

O que diz o texto

Publicada pelo governo em maio, a MP precisa ser votada até dia 17 de setembro para se manter em vigor. O texto aprovado pela comissão mantém os termos da tarifa social que foram delimitados pela MP publicada pelo governo. A medida dá desconto integral na conta de luz para famílias de baixa renda que tenham consumo de até 80 kWh por mês.

Além disso, a MP também prevê um desconto parcial para famílias com renda entre meio salário mínimo e um salário mínimo por pessoa e consumo de até 120 kWh por mês. A medida tem outros pontos, tais como:

Inclusão dos consumidores livres na base de adquirentes da produção de energia elétrica das usinas Angra 1 e 2

Descontos para irrigação: A regra atual concede descontos ao consumo para irrigação e aquicultura que ocorrer em período diário contínuo de 8h30.A proposta é deslocar esse consumo.

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosEnergiaEletricidade

Mais de Economia

Governo lança plataforma para fazer acordos com quem teve benefícios negados

Câmara acelera PL que exclui do arcabouço gastos com saúde, educação e empréstimos internacionais

Câmara aprova criação de nova estrutura para a Caixa Econômica Federal

Celulose brasileira fica totalmente isenta de tarifaço de Trump

Mais na Exame

Brasil

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes apontados pela PGR

Guia de Investimentos

Como funciona o sistema de franquias?

Mundo

Em meio a derrota política, Milei comemora inflação abaixo do esperado na Argentina em agosto: 1,9%

Economia

Governo lança plataforma para fazer acordos com quem teve benefícios negados