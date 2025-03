Calor e demanda de inteligência artificial faz consumo global de energia crescer em ritmo recorde

O consumo de energia no mundo aumentou mais em 2024 do que em toda a década anterior, impulsionado pela eletricidade e pela queda no uso do petróleo, revelou nesta segunda-feira a Agência Internacional de Energia (AIE). A evolução dessa demanda energética foi de +2,2% no ano passado, quase o dobro da média dos dez anos anteriores (1,3%), entre 2013 e 2023, indica a AIE no relatório.

O consumo de eletricidade subiu mais de 4%, o que representa 1.100 terawatts-hora adicionais, equivalentes ao consumo anual do Japão. Esse avanço de 4% é o maior aumento já registrado, excluindo os anos de recuperação após uma recessão.

Pela primeira vez, a participação do petróleo caiu abaixo do limite de 30%, 50 anos depois de ter atingido um pico de 46%.

A AIE considera que esse aumento do consumo elétrico é consequência da crescente demanda por sistemas de refrigeração, devido às temperaturas recordes, mas também das necessidades cada vez maiores da indústria, dos centros de dados e da inteligência artificial, além da eletrificação dos transportes.

"O uso da eletricidade está crescendo rapidamente, a tal ponto que isso foi suficiente para reverter a tendência de anos de queda no consumo de energia nas economias avançadas", comentou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, no relatório.

De cada cinco automóveis vendidos no mundo, um é elétrico. As vendas de veículos elétricos aumentaram mais de 25% em 2024.

As energias renováveis e a nuclear forneceram 80% da eletricidade adicional consumida em 2024. Juntas, essas duas fontes de energia representam, pela primeira vez, 40% da produção total de eletricidade no mundo.

Entre os combustíveis fósseis, o consumo de gás foi o que mais cresceu em 2024, com um aumento de 115 bilhões de metros cúbicos (+2,7%), após um crescimento médio de 75 bilhões de m³ nos dez anos anteriores.

Ainda de acordo com o relatório, foram os países emergentes e em desenvolvimento que impulsionaram 80% do aumento do consumo de energia no mundo, embora o crescimento na China tenha diminuído. Nos países desenvolvidos, o consumo também aumentou (+1%) após anos de queda.