Caixa confirma troca de sete vice-presidentes e criação de VP de Sustentabilidade

O conselho de administração da Caixa aprovou a mudança de seis vice-presidentes do banco público, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 24. Além disso, o banco público anunciou que conduz uma seleção para substituir o vice-presidente de Gestão de Pessoas e a criação da Vice-presidência de Sustentabililidade e Cidadania Digital. Todas as trocas foram antecipadas pela EXAME.

As escolhas para os postos foram feitas por meio do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). As mudanças foram aprovadas em reunião do conselho na terça-feira, 23. O colegiado é presidido pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Os escolhidos para os cargos são: Vice-presidência de Rede de Varejo: Adriano Assis Matias

Adriano Assis Matias Vice-presidência de Pessoas: Daniel de Castro Borges (interino)

Vice-presidência de Tecnologia: Laercio Roberto Lemos de Souza

Laercio Roberto Lemos de Souza Vice-presidência de Logistica: Marcelo Campos Prata

Marcelo Campos Prata Vice-presidência de Sustentabilidade: Paulo Rodrigo de Lemos Lopes

Paulo Rodrigo de Lemos Lopes Vice-presidencia de Agente Operador: Pedro Ermirio de Almeida Freitas

Pedro Ermirio de Almeida Freitas Vice-presidencia de Atacado: Tarso Duarte de Tassis