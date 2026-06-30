Caged: Brasil cria 72,9 mil empregos em maio, menor nível para o mês desde 2020

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou nesta terça-feira, 30, que o Brasil encerrou maio com saldo positivo de 72.960 vagas de emprego com carteira assinada, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com a série histórica do ministério, esse foi o menor resultado para o mês desde 2020.

Ao longo de maio, o país registrou 2.207.303 contratações e 2.134.343 desligamentos. Com isso, o saldo líquido foi o mais baixo de 2026 até o momento.

Os números reforçam a tendência de desaceleração observada desde abril, quando foram criados cerca de 79 mil postos de trabalho. O volume ficou abaixo da metade do registrado em março, período em que quase 229 mil vagas foram abertas. Os dados indicam que o mercado de trabalho pode estar se aproximando de um cenário de pleno emprego.

A força do setor de serviços

Entre os setores da economia, serviços lideraram a geração de vagas, com saldo de 45.655 empregos, seguidos por agropecuária, com 10.205, construção, com 12.096, e indústria, com 4.974. O comércio apresentou o desempenho mais fraco do mês, com saldo de apenas 40 admissões.

Na comparação com maio do ano passado, o resultado representa menos da metade das 153 mil vagas criadas no mesmo período.

Considerando o acumulado entre janeiro e maio, o saldo alcançou 762.326 empregos formais, o que corresponde a um crescimento de 1,6%. Ainda assim, esse é o menor resultado para os cinco primeiros meses do ano desde 2020, período marcado pela pandemia, quando houve fechamento líquido de 1,3 milhão de vagas.

Salários

O salário médio real na contratação também diminuiu em maio, reduzindo R$ 17,97, para R$ 2.384,10, representando uma diminuição de aproximadamente 0,75% em relação à abril.