Economia

Macro em Pauta

Caged: Brasil cria 72,9 mil empregos em maio, menor nível para o mês desde 2020

Resultado ficou abaixo do registrado em abril e representa menos da metade das vagas abertas em maio do ano passado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 14h32.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 14h41.

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O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou nesta terça-feira, 30, que o Brasil encerrou maio com saldo positivo de 72.960 vagas de emprego com carteira assinada, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com a série histórica do ministério, esse foi o menor resultado para o mês desde 2020.

Ao longo de maio, o país registrou 2.207.303 contratações e 2.134.343 desligamentos. Com isso, o saldo líquido foi o mais baixo de 2026 até o momento.

Os números reforçam a tendência de desaceleração observada desde abril, quando foram criados cerca de 79 mil postos de trabalho. O volume ficou abaixo da metade do registrado em março, período em que quase 229 mil vagas foram abertas. Os dados indicam que o mercado de trabalho pode estar se aproximando de um cenário de pleno emprego.

A força do setor de serviços

Entre os setores da economia, serviços lideraram a geração de vagas, com saldo de 45.655 empregos, seguidos por agropecuária, com 10.205, construção, com 12.096, e indústria, com 4.974. O comércio apresentou o desempenho mais fraco do mês, com saldo de apenas 40 admissões.

Na comparação com maio do ano passado, o resultado representa menos da metade das 153 mil vagas criadas no mesmo período.

Considerando o acumulado entre janeiro e maio, o saldo alcançou 762.326 empregos formais, o que corresponde a um crescimento de 1,6%. Ainda assim, esse é o menor resultado para os cinco primeiros meses do ano desde 2020, período marcado pela pandemia, quando houve fechamento líquido de 1,3 milhão de vagas.

Salários

O salário médio real na contratação também diminuiu em maio, reduzindo R$ 17,97, para R$ 2.384,10, representando uma diminuição de aproximadamente 0,75% em relação à abril.

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