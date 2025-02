Brasil vai discutir entrada na Opep+ em reunião no dia 18, diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) discutirá a entrada do Brasil na OPEP+, grupo que reúne países produtores de petróleo não integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A declaração foi dada a jornalistas nesta quarta-feira, 5. Durante sua fala Silveira destacou que a adesão à organização pode ser estratégica para a economia brasileira.

"É muito importante, nesse momento em que o Brasil voltou a dialogar com o mundo globalizado. Isso é fundamental para a nossa economia. E volta a dialogar com a pluralidade, com a heterogeneidade que têm as regiões no mundo inteiro. Que a gente participe desses fóruns de discussão, que nos permitem avançar, em especial na visão estratégica de desenvolvimento econômico com sustentabilidade e resultados sociais, que é o que buscam as nações", destacou o ministro.

O convite para o Brasil integrar a Opep+ surgiu há mais de um ano. Em novembro de 2023 o governo brasileiro informou que estaria analisando o convite para entrar no grupo. A confirmação ocorreu durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Arábia Saudita, por ocasião da cúpula do clima em Dubai. No entanto, a decisão gerou críticas, pois o evento tinha como foco a busca por alternativas aos combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral e gás natural.

De acordo com Silveira, a entrada do Brasil na OPEP+ ainda está em fase de avaliação pelo governo. O CNPE será o responsável por analisar os impactos da adesão e definir a diretriz do Ministério de Minas e Energia sobre o tema.