Brasil tem segundo maior juro real do mundo com manutenção de Selic a 15%; veja ranking global

O Brasil segue com o segundo om o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.

O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a segunda manutenção da Selic.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,51%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 12,34%. A Rússia está na terceira posição com 4,79%.

A Áustria tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,03%.

No geral, entre 165 países, 83,64% mantiveram os juros, 2,42% elevaram e 13,94% cortaram. No ranking, entre 40 países, 70% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 30% cortaram.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Ranking País Taxa real 1 Turquia 12,34% 2 Brasil 9,51% 3 Rússia 4,79% 4 Colômbia 4,38% 5 México 3,77% 6 Índia 3,54% 7 Argentina 3,54% 8 Indonésia 2,73% 9 Hungria 2,52% 10 África do Sul 2,29% 11 Tailândia 2,04% 12 Malásia 1,85% 13 Israel 1,84% 14 China 1,81% 15 Hong Kong 1,58% 16 Filipinas 1,46% 17 Austrália 1,19% 18 França 1,19% 19 Cingapura 0,80% 20 Polônia 0,79% 21 Chile 0,77% 22 Coreia do Sul 0,63% 23 República Tcheca 0,63% 24 Dinamarca 0,54% 25 Itália 0,51% 26 Reino Unido 0,46% 27 Estados Unidos 0,43% 28 Holanda 0,37% 29 Bélgica 0,14% 30 Suécia -0,11% 31 Alemanha -0,27% 32 Suíça -0,43% 33 Nova Zelândia -0,44% 34 Espanha -0,67% 35 Grécia -0,68% 36 Portugal -0,84% 37 Canadá -1,54% 38 Taiwan -1,62% 39 Japão -1,67% 40 Áustria -2,03%

Média Geral: 1,45%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo:

Ranking País Taxa Ano 1 Turquia 40,50% 2 Argentina 29% 3 Rússia 17% 4 Brasil 15% 5 Colômbia 9,25% 6 México 7,75% 7 África do Sul 7% 8 Hungria 6,50% 9 Índia 5,50% 10 Indonésia 5% 11 Filipinas 5% 12 Polônia 4,75% 13 Chile 4,75% 14 Hong Kong 4,75% 15 Israel 4,50% 16 Estados Unidos 4,25% 17 Reino Unido 4% 18 Austrália 3,60% 19 República Tcheca 3,50% 20 Nova Zelândia 3% 21 China 3% 22 Malásia 2,75% 23 Canadá 2,75% 24 Coreia do Sul 2,50% 25 Alemanha 2,15% 26 Áustria 2,15% 27 Espanha 2,15% 28 Grécia 2,15% 29 Holanda 2,15% 30 Portugal 2,15% 31 Bélgica 2,15% 32 França 2,15% 33 Itália 2,15% 34 Suécia 2% 35 Taiwan 2% 36 Dinamarca 1,60% 37 Tailândia 1,50% 38 Cingapura 1,37% 39 Japão 0,50% 40 Suíça 0%

Média Geral: 5,60%