Brasil tem segundo maior juro real do mundo com manutenção de Selic a 15%; veja ranking global

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18h50.

O Brasil segue com o segundo om o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou. 

O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a segunda manutenção da Selic.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,51%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 12,34%. A Rússia está na terceira posição com 4,79%. 

A Áustria tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,03%.

No geral, entre 165 países, 83,64% mantiveram os juros, 2,42% elevaram e 13,94% cortaram. No ranking, entre 40 países, 70% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 30% cortaram.

Ranking de maiores juros reais do mundo

RankingPaísTaxa real
1Turquia12,34%
2Brasil9,51%
3Rússia4,79%
4Colômbia4,38%
5México3,77%
6Índia3,54%
7Argentina3,54%
8Indonésia2,73%
9Hungria2,52%
10África do Sul2,29%
11Tailândia2,04%
12Malásia1,85%
13Israel1,84%
14China1,81%
15Hong Kong1,58%
16Filipinas1,46%
17Austrália1,19%
18França1,19%
19Cingapura0,80%
20Polônia0,79%
21Chile0,77%
22Coreia do Sul0,63%
23República Tcheca0,63%
24Dinamarca0,54%
25Itália0,51%
26Reino Unido0,46%
27Estados Unidos0,43%
28Holanda0,37%
29Bélgica0,14%
30Suécia-0,11%
31Alemanha-0,27%
32Suíça-0,43%
33Nova Zelândia-0,44%
34Espanha-0,67%
35Grécia-0,68%
36Portugal-0,84%
37Canadá-1,54%
38Taiwan-1,62%
39Japão-1,67%
40Áustria-2,03%

Média Geral: 1,45%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo:

RankingPaísTaxa Ano
1Turquia40,50%
2Argentina29%
3Rússia17%
4Brasil15%
5Colômbia9,25%
6México7,75%
7África do Sul7%
8Hungria6,50%
9Índia5,50%
10Indonésia5%
11Filipinas5%
12Polônia4,75%
13Chile4,75%
14Hong Kong4,75%
15Israel4,50%
16Estados Unidos4,25%
17Reino Unido4%
18Austrália3,60%
19República Tcheca3,50%
20Nova Zelândia3%
21China3%
22Malásia2,75%
23Canadá2,75%
24Coreia do Sul2,50%
25Alemanha2,15%
26Áustria2,15%
27Espanha2,15%
28Grécia2,15%
29Holanda2,15%
30Portugal2,15%
31Bélgica2,15%
32França2,15%
33Itália2,15%
34Suécia2%
35Taiwan2%
36Dinamarca1,60%
37Tailândia1,50%
38Cingapura1,37%
39Japão0,50%
40Suíça0%

Média Geral: 5,60%

