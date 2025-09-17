Brasil tem segundo maior juro real do mundo com manutenção de Selic a 15%; veja ranking global

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18h50.
O Brasil segue com o segundo om o segundo maior juro real do mundo após a manutenção da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.
O Banco Central (BC) manteve a taxa de juros em 15% ao ano. Essa foi a segunda manutenção da Selic.
O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.
Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 9,51%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 12,34%. A Rússia está na terceira posição com 4,79%.
A Áustria tem o menor juro entre os países do ranking, com -2,03%.
No geral, entre 165 países, 83,64% mantiveram os juros, 2,42% elevaram e 13,94% cortaram. No ranking, entre 40 países, 70% mantiveram, enquanto 0% elevaram as taxas e 30% cortaram.
|Ranking
|País
|Taxa real
|1
|Turquia
|12,34%
|2
|Brasil
|9,51%
|3
|Rússia
|4,79%
|4
|Colômbia
|4,38%
|5
|México
|3,77%
|6
|Índia
|3,54%
|7
|Argentina
|3,54%
|8
|Indonésia
|2,73%
|9
|Hungria
|2,52%
|10
|África do Sul
|2,29%
|11
|Tailândia
|2,04%
|12
|Malásia
|1,85%
|13
|Israel
|1,84%
|14
|China
|1,81%
|15
|Hong Kong
|1,58%
|16
|Filipinas
|1,46%
|17
|Austrália
|1,19%
|18
|França
|1,19%
|19
|Cingapura
|0,80%
|20
|Polônia
|0,79%
|21
|Chile
|0,77%
|22
|Coreia do Sul
|0,63%
|23
|República Tcheca
|0,63%
|24
|Dinamarca
|0,54%
|25
|Itália
|0,51%
|26
|Reino Unido
|0,46%
|27
|Estados Unidos
|0,43%
|28
|Holanda
|0,37%
|29
|Bélgica
|0,14%
|30
|Suécia
|-0,11%
|31
|Alemanha
|-0,27%
|32
|Suíça
|-0,43%
|33
|Nova Zelândia
|-0,44%
|34
|Espanha
|-0,67%
|35
|Grécia
|-0,68%
|36
|Portugal
|-0,84%
|37
|Canadá
|-1,54%
|38
|Taiwan
|-1,62%
|39
|Japão
|-1,67%
|40
|Áustria
|-2,03%
Média Geral: 1,45%
Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo:
|Ranking
|País
|Taxa Ano
|1
|Turquia
|40,50%
|2
|Argentina
|29%
|3
|Rússia
|17%
|4
|Brasil
|15%
|5
|Colômbia
|9,25%
|6
|México
|7,75%
|7
|África do Sul
|7%
|8
|Hungria
|6,50%
|9
|Índia
|5,50%
|10
|Indonésia
|5%
|11
|Filipinas
|5%
|12
|Polônia
|4,75%
|13
|Chile
|4,75%
|14
|Hong Kong
|4,75%
|15
|Israel
|4,50%
|16
|Estados Unidos
|4,25%
|17
|Reino Unido
|4%
|18
|Austrália
|3,60%
|19
|República Tcheca
|3,50%
|20
|Nova Zelândia
|3%
|21
|China
|3%
|22
|Malásia
|2,75%
|23
|Canadá
|2,75%
|24
|Coreia do Sul
|2,50%
|25
|Alemanha
|2,15%
|26
|Áustria
|2,15%
|27
|Espanha
|2,15%
|28
|Grécia
|2,15%
|29
|Holanda
|2,15%
|30
|Portugal
|2,15%
|31
|Bélgica
|2,15%
|32
|França
|2,15%
|33
|Itália
|2,15%
|34
|Suécia
|2%
|35
|Taiwan
|2%
|36
|Dinamarca
|1,60%
|37
|Tailândia
|1,50%
|38
|Cingapura
|1,37%
|39
|Japão
|0,50%
|40
|Suíça
|0%
Média Geral: 5,60%