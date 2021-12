Brasil tem o pior PIB entre 26 países no 3º trimestre, mostra ranking

A queda do PIB do Brasil em 0,1% no terceiro trimestre, divulgada nesta quinta-feira, 2, coloca o país atrás de uma série de economias latino-americanas em crescimento no período entre julho e setembro.

Com o resultado, o Brasil é somente o 26º em ranking da Austin Rating, que analisou o crescimento trimestral da economia de 33 países, descontadas variações sazonais.

O Brasil também está oficialmente em recessão técnica, com a segunda retração trimestral seguida. No segundo trimestre, o PIB brasileiro já havia encolhido os mesmos 0,1%.

No começo do ano, a expectativa era que o Brasil crescesse acima de 5% em 2021 e mais de 2% em 2022.

Com o passar dos meses, a deterioração do cenário no mercado internacional, a chegada de novas variantes do coronavírus e o aumento do risco internamente, incluindo no cenário político, as projeções foram piorando.

Nesta semana, analistas ouvidos pelo boletim Focus, do banco Central, projetaram o PIB de 2021 em alta de 4,78% (previsão que tende a cair com o resultado de hoje) e para 0,58% em 2022.

Um alento para o Brasil é alta taxa de vacinação, com mais de 60% da população totalmente vacinada, o que deve trazer impactos positivos ao PIB do quarto trimestre.