Brasil tem 4ª maior alta do PIB no 1º tri em ranking com 49 países, diz Austin Rating

O crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre do ano passado situa o País em 4º lugar em termos de avanço da atividade em um ranking de 49 economias compilado pela Austin Rating.

O resultado, divulgado nesta quinta-feira, 1º de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast com analistas do mercado financeiro, que indicava expansão de 1,2% para a atividade no período.

Nessa comparação, a expansão do PIB brasileiro ficou acima da média geral dos 49 países analisados, de 0,2%, conforme a Austin Rating.

Os países do Brics - que incluem, além do Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul - tiveram crescimento médio de 1,9% no período, puxado pela China (2,2%), que ocupa o terceiro lugar do ranking.

Os dez países com maior expansão do PIB no 1º tri

Além do Brasil e da China, completam a lista dos dez países com maior expansão do PIB na margem:

Hong Kong (5,3%),

Polônia (3,8%),

Tailândia (1,9%),

Portugal (1,6%),

Colômbia (1,4%),

Croácia (1 4%),

Estados Unidos (1,3%)

Filipinas (1,1%)

Nos últimos lugares do ranking, aparecem:

Indonésia (-0,9%),

Arábia Saudita (-1,3%),

Lituânia (-2,1%),

Irlanda (-2,7%)

Nigéria (-15,7%)

Já a OCDE, organização de países desenvolvidos, divulgou no final de maio um relatório em que estimou o crescimento médio do PIB dos países do bloco em 0,4%.

Com informações do Estadão Conteúdo.