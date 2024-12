Brasil tem 2º maior juro real do mundo após alta da Selic de 1 p.p; veja ranking

O Brasil tem o segundo maior juro real do mundo após a nova alta da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), aponta levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.

O Banco Central (BC) subiu a Selic em 1 ponto percentual (p.p.), chegando a 12,25% ao ano, na terceira alta consecutiva. O comitê sinalizou que o ciclo deve ser mantido nas próximas reuniões.

A taxa de juros real brasileira subiu para 9,48%, atrás apenas da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 13,33%. O ranking considera as taxas de 40 países. Na terceira posição, está a Rússia, com juros reais de 8,91%, seguida da Colômbia, com 6,46%, e México, com 5,75%.

Holanda, Dinamarca e Japão têm o menor juro real entre os países do ranking, com -3,92%. Entre os 40 países, 40% mantiveram a taxa de juros, 5% elevaram e 55% cortaram.

Jason Vieira afirmou, em nota, que o movimento global de políticas de aperto monetário perdeu força, sendo o contexto majoritário de manutenção das taxas, porém, cortes ganharam força novamente.

Sobre o cenário brasileiro, Vieira afirma que a alta de juros foi catalisado pela questão fiscal, baixa qualidade do pacote de cortes de gastos e da comunicação do governo, forte desvalorização cambial e elevação das pressões inflacionárias, especialmente com alta de alimentos, deterioração das expectativas e da qualidade dos núcleos inflacionários.

Ranking de maiores juros real do mundo

Ranking País Ex Ante (%) 1 Turquia 13,33 2 Brasil 9,48 3 Rússia 8,91 4 Colômbia 6,46 5 México 5,75 6 África do Sul 4,48 7 Indonésia 3,09 8 Filipinas 2,92 9 Índia 2,73 10 Hong Kong 2,49 11 Reino Unido 1,99 12 Hungria 1,87 13 Estados Unidos 1,89 14 Tailândia 1,48 15 Cingapura 1,33 16 Chile 1,19 17 Malásia 1,18 18 Austrália 1,18 19 Israel 0,75 20 Coreia do Sul 0,75 21 República Checa 0,47 22 França 0,39 23 Itália 0,39 24 Nova Zelândia 0,29 25 Áustria 0,29 26 Alemanha 0,23 27 Polônia 0,06 28 Argentina 0,03 29 China -0,03 30 Grécia -0,23 31 Espanha -0,57 32 Suíça -0,57 33 Portugal -0,77 34 Taiwan -1,19 35 Suécia -1,41 36 Canadá -1,45 37 Bélgica -2,12 38 Japão -3,92 39 Dinamarca -3,92 40 Holanda -3,92

Juros nominais Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira subiu para a 4ª posição. Veja abaixo: Ranking País Taxa Ano (%) 1 Turquia 50 2 Argentina 32 3 Rússia 21 4 Brasil 12 5 México 10,25 6 Colômbia 9,75 7 África do Sul 7,75 8 Hungria 6,5 9 Índia 6,5 10 Filipinas 6 11 Indonésia 6 12 Polônia 5,75 13 Chile 5,25 14 Hong Kong 5 15 Reino Unido 4,75 16 Estados Unidos 4,5 17 Israel 4,5 18 Austrália 4,35 19 República Checa 4 20 Canadá 3,75 21 Alemanha 3,4 22 Áustria 3,4 23 Espanha 3,4 24 Grécia 3,4 25 Holanda 3,4 26 Portugal 3,4 27 Bélgica 3,4 28 França 3,4 29 Itália 3,4 30 Cingapura 3,19 31 China 3,1 32 Coreia do Sul 3 33 Malásia 3 34 Dinamarca 2,85 35 Suécia 2,75 36 Tailândia 2,25 37 Taiwan 2 38 Suíça 1 39 Japão 0,25

Juro real e nominal: qual é a diferença?