Brasil registra déficit de US$ 8,8 bilhões nas contas externas em fevereiro

O Brasil registrou um déficit de US$ 8,8 bilhões em transações correntes no balanço de pagamentos em fevereiro de 2025, mais do que o dobro do registrado no mesmo mês de 2024, quando o saldo negativo foi de US$ 3,9 bilhões. A piora foi impulsionada pela queda do superávit comercial e pelo aumento das importações.

O dado foi divulgado no relatório “Estatísticas do setor externo” nesta quarta-feira pelo Banco Central, que calcula mensalmente estas movimentações financeiras.

A balança comercial, que mede a diferença entre exportações e importações, registrou um prejuízo de US$ 979 milhões. Em fevereiro do ano passado, o Brasil havia tido um superávit de US$ 4,4 bilhões. O motivo dessa piora foi o aumento das importações em 25,7%, totalizando US$ 24,1 bilhões, enquanto as exportações caíram 1,8%, chegando a US$ 23,2 bilhões. Um fator importante foi a compra de uma plataforma de petróleo no valor de US$ 2,7 bilhões.

Além disso, o país também gastou mais com serviços contratados do exterior, como transporte (+35,6%), telecomunicação e computação (+42,2%) e aluguel de equipamentos (+20,4%). Os brasileiros também gastaram mais em viagens internacionais, com um aumento de 9,1% nesses gastos.

De acordo com o Banco Central, apesar desses aumentos, houve uma boa notícia: o Brasil recebeu mais dinheiro de investidores estrangeiros. O investimento direto no país foi de US$ 9,3 bilhões, muito acima dos US$ 5,3 bilhões registrados em fevereiro de 2024.

Outro ponto positivo foi o aumento das reservas internacionais, que subiram para US$ 332,5 bilhões. Isso significa que o país tem um bom nível de recursos guardados para se proteger de crises externas.

Mesmo assim, o déficit acumulado nos últimos 12 meses atingiu US$ 70,2 bilhões, muito maior que os US$ 23,9 bilhões de fevereiro de 2024. Esse crescimento mostra que o Brasil está gastando mais do que recebe do exterior.

As transações correntes consideram três dados: