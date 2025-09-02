Brasil registra a 32ª maior alta do PIB no mundo no 2º trimestre de 2025; veja ranking

A alta de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca o Brasil em 32º lugar em comparação com o avanço da atividade econômica de 49 países no segundo trimestre de 2025, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do PIB e nas projeções do Fundo Monetário Internacional para as principais economias globais.

O resultado do trimestre colocou o Brasil à frente de economias como Alemanha, França e Reino Unido, países que integram as dez maiores economias do mundo, mas atrás de Estados Unidos e China.

O país que mais cresceu no período foi a Indonésia, com alta de 4%, seguido por Taiwan (3,1%) e Malásia (2,1%).

A nação com o pior desempenho foi a Irlanda, que recuou 1% no período, seguida pela Islândia, com queda de 0,7%, e por Canadá, que caiu 0,4%.

PIB do Brasil cresceu 0,4%

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o primeiro trimestre, divulgou o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 2.

O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,14% e 0,5%.

Houve desaceleração, pois o PIB havia crescido 1,3% no primeiro trimestre. A Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, divulgou uma nota técnica detalhando o resultado. Veja a seguir cinco pontos em destaque da análise.