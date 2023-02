Brasil encerra 2022 com taxa de desemprego de 9,3%, menor patamar desde 2015

A taxa média de desemprego no Brasil encerrou 2022 em 9,3% após atingir 13,2% em 2021. O resultado anual é o menor dede 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta terça-feira, 28, pelo IBGE.

Segundo o IBGE, os dados mostram que mercado de trabalho confirma a tendência de recuperação após o impacto da pandemia de covid-19 e ultrapassa o patamar pré-pandemia. No primeiro ano da pandemia, em 2020, o índice foi de 13,8%. Analistas do mercado financeiro esperavam uma taxa média de 9,5% no ano, segundo levantamento do Valor Econômico.

“O ano de 2021 foi de transição, saindo do pior momento da série histórica, sob o impacto da pandemia e do isolamento ocorrido em 2020. Já 2022 marca a consolidação do processo de recuperação” afirma Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE. “Em dois anos, a desocupação do mercado de trabalho recuou 4,5 p.p.", calcula.

No trimestre encerrado em dezembro de 2022, a taxa de desocupação chegou a 7,9%, um recuo de 0,8 ponto percentual (p.p.) em comparação com o trimestre de julho a setembro. 10 milhões de trabalhadores terminaram 2022 desempregados, cerca de 3,9 milhões de desempregados a menos em comparação com 2021, o que representa uma redução de 27,9% no ano.

Apesar da melhora em relação aos últimos anos, a taxa ainda está 2,4 p.p. acima do menor nível da série, apresentado em 2014 (6,9%). O Instituto destaca também que o número de pessoas em busca de trabalho está 46,4% mais alto que em 2014.

Mais informações em instantes.