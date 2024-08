Brasil é 'referência mundial' em regulação financeira, diz organizador de evento paralelo do G20

O Brasil pode ser exemplo para o mundo na área de regulação de instrumentos financeiros. Além do avanço das empresas de meios de pagamentos – as chamadas “maquininhas” –, há inovações como o PIX e os estudos para a implantação do “open finance”, como é conhecido o sistema de troca de informações sobre os clientes entre os bancos.

A avaliação é do advogado Marco Araújo, sócio da Potion, consultoria britânica que promoverá, nos próximos dias 12, 13 e 14, no Rio, o Finance of Tomorrow, encontro internacional sobre regulamentação financeira na América Latina e Caribe.

Araújo foi chefe das áreas jurídica e de políticas públicas do Nubank, HSBC e Santander, e é sócio da Potion ao lado de seu fundador, Gavin Littlejohn, que trabalhou na implementação do open banking no Reino Unido, e da brasileira Bianca Lopes, investidora que trabalhou na Visa, HSBC e no Banco Central.

Para o executivo, diante de uma série de ferramentas tecnológicas que permitem a inclusão de clientes no sistema bancário, especialmente na América Latina, o ponto que deveria ser prioridade para a agenda de regulação financeira no mundo é o atendimento ao consumidor ou “à sociedade”:

– O Brasil virou referência mundial, com uma atuação muito inovadora do Banco Central (BC).

Ao lado da Invest.Rio, agência de promoção de investimentos da prefeitura do Rio, o BC dá apoio institucional ao Finance of Tomorrow, que está incluído no rol de eventos paralelos aos vários encontros e reuniões diplomáticos do G20, o grupo das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, que este ano está sob a presidência rotativa do Brasil.

60 palestrantes e sessão para os 30 anos do Real

Os três dias de evento, no Museu do Amanhã e no Porto Maravalley, na região portuária do Rio, reunirão em torno de 60 palestrantes brasileiros e estrangeiros.

Estão na lista os diretores do BC Gabriel Galípolo (de Política Monetária), Otávio Damaso (de Regulação) e Renato Gomes (de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução), o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, e Sheldon Mills, diretor executivo de Consumidores e Concorrência da FCA, órgão regulador do mercado financeiro e de partes do sistema bancário do Reino Unido.

Está prevista também uma sessão especial em comemoração dos 30 anos do Plano Real, com a participação dos economistas Pedro Malan e Gustavo Franco, que integraram a equipe que concebeu o plano de estabilização da economia brasileira e, posteriormente, trabalharam nos governos Fernando Henrique Cardoso.