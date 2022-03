Brasil deve deter inflação e EUA ter cautela, diz mentor do Bric

Jim O’Neill, o proeminente economista que cunhou o conhecido acrônimo Bric para os maiores mercados emergentes, aconselha o Banco Central do Brasil a combater a inflação, mesmo quando adverte que o Federal Reserve nos Estados Unidos deve ser cauteloso sobre seu aperto monetário.

Como a guerra na Ucrânia provoca alta do petróleo, o ex-economista do Goldman Sachs disse que o combate ao aumento de preços deve ser uma “grande prioridade” no Brasil, devido ao seu histórico de inflação. Deixar de controlar os índices de preços seria o maior revés para a economia brasileira em vários anos, segundo ele.

“É extremamente importante que o Brasil não permita que uma inflação significativa reapareça permanentemente”, disse O’Neill em entrevista à Bloomberg News. “A única razão pela qual eu coloquei o Brasil no Bric é porque eu considerei que o país era sério sobre tentar controlar a inflação.”

O BC brasileiro adotou um dos ciclos de aperto mais agressivos do mundo, ao elevar a Selic em 875 pontos-base desde o ano passado, para 10,75%. Agora, se prepara para diminuir o ritmo e encerrar as altas neste ano, mas o rali das commodities leva os operadores do mercado a questionar se realmente há espaço para isso. A inflação está em 10,4%, acima da meta de 3,5%, enquanto as previsões dos economistas e as taxas de inflação implícita estão em alta.

Nos EUA, enquanto isso, o Fed deve tomar cuidado com os aumentos das taxas, pois as condições financeiras já estão muito apertadas devido à guerra na Ucrânia. O’Neill, que atualmente é presidente da Northern Gritstone, empresa de investimentos fundada pelas universidades de Leeds, Manchester e Sheffield, disse que o BC americano provavelmente tem “muito pouca confiança” sobre seus próximos passos à medida que a guerra na Ucrânia se desenrola.

As apostas nos mercados futuros precificam cerca de 140 pontos-base de aperto nos EUA neste ano, começando com um movimento de 0,25 ponto percentual neste mês, o que marcaria o primeiro aumento da taxa desde 2018.

“O aperto das condições financeiras é tão duro que eles devem ter cuidado com o grau de aperto que buscam”, disse o economista britânico.

Veja outros destaques da entrevista:

Rússia encolhe

“Sempre pensei que Putin era um estrategista brilhante, mas nove dias após o início da invasão, as evidências sugerem que ele não é”, disse O’Neill. “É muito difícil para a Rússia manter aliados devido à sua ruína econômica”

“O congelamento das reservas do banco central é um grande movimento” e terá consequências profundas para a ordem monetária mundial, disse O’Neill

“O Bric como clube político nunca conseguiu nada de nenhuma maneira”, disse ele; “É muito decepcionante”

América Latina estagnada

O’Neill disse que as economias latino-americanas são afligidas pela “maldição das commodities”, indo bem quando os preços das matérias-primas sobem e fracassando quando caem

Para que o Brasil destrave o crescimento, precisa de reformas para impulsionar os investimentos não relacionados a commodities e aumentar a poupança doméstica

“O precedente não é bom”, disse O'Neill sobre a tentativa da Argentina de estabilizar a economia com o acordo com o FMI

“Eu não teria grande esperança com mais um acordo com o FMI para resolver os problemas”

Mesmo o Chile, que até quatro anos era talvez o único exemplo positivo da América Latina, pode ter “grandes problemas” com questões relacionadas à igualdade

“Por que é tão difícil para a América Latina quebrar essa armadilha da renda média? É realmente notável”, disse o economista

Eleição no Brasil

“Vou manter a mente aberta”, disse O´Neill sobre a perspectiva para o Brasil em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro

O primeiro mandato de Lula, que lidera as pesquisas para a eleição neste ano e esteve no poder de 2003 a 2010, foi uma grande surpresa positiva, pois ele levou muito a sério o combate à inflação, disse o economista; o segundo mandato, no entanto, terminou com inflação em alta e aumento dos gastos públicos, e foi “mais decepcionante”

— Com a colaboração de Aline Oyamada.