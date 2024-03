Brasil continua com 2º maior juro real do mundo após novo corte da Selic; veja ranking

O Brasil se mantém como o país com o segundo maior juro real do mundo após novo corte da taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom), segundo levantamento compilado pelo economista Jason Vieira da consultoria MoneYou.

O Banco Central (BC) cortou pela sexta vez a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.) para 10,75% ao ano. Com essa redução, a taxa real brasileira caiu de 5,95% para 5,90%, atrás apenas do México, que encabeça o ranking, com 7,46%. O ranking considera as taxas de 40 países. Na terceira posição, está a Rússia, com juros reais de 5,87%, seguida da Colômbia, com 5,85%, e Turquia, com 5,56%.

A Argentina tem o menor juro real entre os países do ranking, com -42,89%, por enfrentar um quadro de juros altos e inflação galopante. Segundo levantamento, o país melhorou nos indicadores do ranking, considerando tanto as projeções de inflação, quanto a perspectiva de juros futuros pelo mercado.

Entre os 40 países, 87,50% mantiveram a taxa de juros, 5,% elevaram e 7,50% cortaram. Jason Vieira afirma, em nota, que o movimento global de políticas de aperto monetário perdeu força — e mais países cortaram do que elevaram a taxa.

O juro real é formado, entre outros pontos, pela taxa de juros nominal do país subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.

Juros nominal

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira caiu para a 6ª posição. Veja abaixo: