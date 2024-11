Brasil abre 132.714 postos de trabalho em outubro, pior resultado para o mês desde 2020

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quarta-feira que 132.714 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em outubro, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Este foi o pior resultado para o mês desde 2020, de acordo com a série histórica que começa em 2002.

Em outubro, foram registradas 2.222.962 admissões e 2.090.248 desligamentos. Apesar dos saldos positivos em setores como serviços (+171.217), indústria (+23.729) e comércio (+44.299), setores como agropecuária (-5.757) e construção (-767) apresentaram resultados negativos.

O desempenho de outubro foi 29% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve a criação de 187.070 vagas.

Desempenho por setor

Os números refletem uma variação nos setores econômicos. O setor de serviços liderou as contratações, com 171.217 postos criados, seguido do comércio com 44.299 e da indústria com 23.729 vagas. Já o setor de agropecuária teve um saldo negativo de -5.757 vagas, enquanto a construção registrou uma leve perda de -767 postos de trabalho.

Apesar de um saldo positivo no acumulado de 2023 (com 2.117.473 novas vagas entre janeiro e outubro), o mês de outubro se destacou pela queda abrupta de 47,2% em relação a setembro, quando foram gerados 187.070 postos de trabalho.

Salário médio

O salário médio real na contratação, em outubro, foi de R$ 2.153,18, uma redução de R$ 18,96 em comparação com agosto, representando uma queda de aproximadamente 0,87%.

O dado de outubro sugere que, apesar da criação de postos de trabalho, a dinâmica econômica e a baixa taxa de criação de vagas podem indicar um cenário de recuperação econômica lenta, especialmente em setores mais sensíveis à sazonalidade.

Indicadores de longo prazo

Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram abertas 1.787.839 vagas, representando uma alta de 22,7% em relação ao período anterior. Esse crescimento, embora significativo, não foi suficiente para compensar as quedas recentes.