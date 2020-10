Bolsonaro repete Guedes e diz que Brasil está “voltando em V” de crise

O presidente Jair Bolsonaro repetiu nesta sexta-feira o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que a economia brasileira está “voltando em V” e que o Brasil é um dos países que melhor reagiu à pandemia do novo coronavírus na parte econômica.

“O Brasil, na parte econômica, é um daqueles que melhor tem dado resposta a essa pandemia. A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra e no trabalho do Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo sim em V dessa crise”, disse o presidente em cerimônia de inauguração de uma planta de biogás em São Paulo.

Ao discursar para os empresários presentes, Bolsonaro afirmou que sua participação no evento seria uma forma de convencer cada vez mais empresas a investirem no Brasil, e repetiu que seu governo não atrapalhará novos negócios.

Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles –que é acusado por ambientalistas de desmontar a estrutura de fiscalização ambiental no país– Bolsonaro afirmou que “o Ministério do Meio Ambiente não atrapalha a vida do empresário” e que seu governo “não cria dificuldades para vender facilidades”.