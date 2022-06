Bolsonaro diz que governo está 'jogando pesado' no combate à inflação e elogia BC

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o governo está "jogando pesado" para combater a inflação e elogiou a atuação do Banco Central na contenção da alta de preços.

"O papel mais importante do Banco Central é controlar a inflação e está colaborando nesse controle. A inflação está acima de 10%? Está. Está difícil para o povo? Está. Mas estamos jogando pesado para conter a inflação", afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Itatiaia.

O presidente confirmou também ter feito pedido a supermercadistas para diminuir margem de lucro da cesta básica. "Espero que atendam", disse, na mesma entrevista.

Diante da alta da inflação e do aumento dos preços dos alimentos temas que se tornaram obstáculos ao projeto de reeleição do chefe do Executivo, Bolsonaro vem insistindo que todos da cadeia produtiva devem colaborar para amenizar efeitos inflacionários.

No início do mês, durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, Bolsonaro fez apelo para que supermercadistas "obtenham menor lucro possível em cesta básica".

