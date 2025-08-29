Economia

Bolsa Família deve ter orçamento de R$ 158,6 bilhões em 2026, levemente menor que em 2025

As estimativas afastam, pelo menos por ora, o temor do mercado financeiro de um aumento do benefício em ano eleitoral

Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19h00.

O orçamento do Bolsa Família em 2026 deve ser de R$ 158,6 bilhões, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) divulgado nesta sexta-feira. O valor estimado é ligeiramente menor do que o orçamento deste ano, que é atualmente de R$ 159,5 bilhões.

Segundo a apresentação do Ministério do Planejamento, esse orçamento atenderá 19,9 milhões de famílias no ano que vem. As estimativas do PLOA afastam, pelo menos por ora, o temor do mercado financeiro de um aumento do benefício do Bolsa Família em ano eleitoral.

O documento também destaca que o governo prevê gastar R$ 5,1 bilhões com o auxílio gás, "com objetivo de reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda".

Há ainda R$ 778 milhões previstos para o programa de aquisição de alimentos, "beneficiando 117,6 mil famílias de agricultores familiares e distribuindo alimentos para pessoas em insegurança alimentar".

