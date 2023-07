Boletim Focus: projeção para o IPCA de 2023 cai a 4,90%; estimativas do PIB e Selic ficam estáveis

As expectativas para a inflação de 2023, 2024 e 2025 tiveram nova rodada de alívio no Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 25. Para este ano, a projeção cedeu de 4,95% para 4,90%. Um mês antes, a mediana era de 5,06%. Para 2024, a expectativa do IPCA passou de 3,92% para 3,90%. Há um mês, era de 3,98%.

Considerando somente as 107 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2023 variou de 4,92% para 4,90%. Para 2024, por sua vez, a projeção de alta subiu de 3,83% para 3,90%, considerando também 107 atualizações no período.

A mediana para o IPCA de 2025 passou de 3,55% para 3,50%. Por outro lado, houve manutenção na estimativa para 2026, de 3,50%. Há um mês, as projeções eram de 3,80% e 3,72% nessa ordem.

As projeções do Boletim Focus continuam acima da meta. Para 2023 a mediana ainda indica estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. Nos outros anos, as expectativas estão dentro do intervalo, mas superam o alvo central de 3,0%. Atualmente, as projeções do BC para o IPCA são de 5,0% em 2023, 3,4% em 2024 e 3,1% em 2025.

Os economistas reduziram a expectativa para o IPCA de julho. A mediana passou de 0,19% para 0,10%. Há um mês, a expectativa era de 0 30%. Para o IPCA de agosto, a estimativa avançou de 0,28% para 0,31%, contra a mediana de 0,22% um mês antes. Para setembro, por sua vez, a previsão para o indicador variou de 0,29% para 0,28%, de 0,30% há quatro semanas.

Os economistas do mercado financeiro atualizaram no Boletim Focus desta semana a expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses, que cedeu de 4,20% para 4,18%, de 4,16% há um mês.

Selic no Focus

A projeção da taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, se manteve em 12% para este ano. Já a estimativa para 2024 continuou em 9,50% e a de 2025 foi mantida em 9,0%. A de 2026 avançou de 8,63% para 8,75%. O dado tem ficado estável nas últimas semanas.

Alta do PIB

O Boletim desta terça apresentou estabilidade na projeção de crescimento da economia brasileira para este ano. A mediana para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 continuou em 2,24%, contra 2,18% há um mês. Considerando apenas as 64 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 variou de 2,24% para 2,23%.

Para 2024, o Relatório indicou manutenção na estimativa de crescimento do PIB, de 1,30%, ante 1,22% de um mês atrás. Considerando apenas as 63 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2024, por sua vez, subiu de 1,20% para 1,30%.

Em relação a 2025, a mediana variou de 1,88% para 1,90%, ante 1 83% de quatro semanas antes. O boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2026, que avançou de 1,90% para 2,00%, contra 1,92% de um mês atrás.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda aumentou sua projeção oficial para o PIB deste ano, de 1,9% para 2,5%. No Banco Central, a estimativa atual é de 2,0%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho.