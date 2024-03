Boletim Focus: projeção do IPCA para 2024 sobe 0,02 p.p; estimativa do PIB avança pela 5ª semana

PIB

A mediana das projeções para o PIB deste ano subiu pela quinta semana consecutiva, de 1,78% para 1,80%, alta de 0,02 pontos percentuais. Um mês antes, a projeção era de 1,68%. Nas estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 seguiu em 1,80%. A projeção para 2025 foi mantida em 2% pela 14ª semana seguida, assim como a de 2026 se manteve em 2% pela 32ª semana.

A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,7% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Selic

A projeção do mercado para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu em 9% pela 12ª semana consecutiva. A estimativa para 2025 continuou em 8,50%, e a projeção para 2026 ficou em 8,50% pela 33ª semana.

O Copom inicia nesta terça-feira a reunião que deve cortar pela sexta vez a Selic em 0,50 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro aumentou pela primeira semana a expectativa para o dólar no fim deste ano. A mediana do relatório Focus para 2024 subiu de R$ 4,93 para R$ 4,95, alta de R$ 0,02. Nas estimativas dos últimos cinco dias, a expectativa para a moeda neste ano é de R$ 4,93. A projeção para o fim de 2025 continuou em R$ 5,00, o mesmo nível da edição anterior e de dez semanas antes.