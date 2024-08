Boletim Focus: mercado eleva projeções do IPCA para 2024 e 2025; Selic de 2025 também avança

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 5, aumentaram a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024 de 4,10% para 4,12%. Essa é a terceira alta consecutiva. A expectativa para a inflação em 2025 também voltou a subir. O índice é a principal referência para medir a inflação brasileira.

Essa é a primeira divulgação após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manter a taxa de juros inalterada pela segunda reunião, com porta aberta para uma possível alta de juros. Além da inflação dos dois próximos anos, o mercado elevou as projeções do PIB de 2024, da Selic em 2025 e do câmbio de 2025 e 2027.

IPCA

A projeção do IPCA de 2024 subiu de 4,10% para 4,12% pela segunda semana consecutiva. Um mês antes, a mediana era de 4,02%. Considerando as 53 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 ficou em 4,19%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu de 3,96% para 3,98%, segunda alta consecutiva. Um mês antes, a mediana era de 3,88%. A projeção para 2026 se manteve estável em 3,60%. A expectativa para 2027 permaneceu a mesma dos últimos 57ª boletins.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 subiu de 2,19% para 2,20%, quinta alta seguida. Um mês antes, a projeção era de 2,10%. A projeção para 2025 caiu de 1,94% para 1,92%. A projeção de 2026 ficou em 2% pela 52ª semana.

Selic

A projeção para a Selic de 2024 se manteve em 10,50%. A expectativa para taxa de juros em 2025 subiu de 9,50% para 9,75%. Já em 2026, a Selic aparece em 9% pela décima segunda semana.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas do dólar para 2024 em US$ 5,30. Parao fim de 2025, o mercado projeta um câmbio de R$ 5,30. A projeção do câmbio para 2026 ficou em 5,25%.